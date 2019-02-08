Умер Сергей Юрский

Актер театра и кино Сергей Юрский скончался в Москве утром 8 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Моссовета.

Сергею Юрскому было 83 года. Причина смерти пока не известна.

Сергей Юрский в роли Остапа Бендера, кадр из фильма "Золотой теленок", 1968 г.

В конце декабря прошлого года СМИ сообщали о срочной госпитализации актера, но Театр Моссовета говорил, что лечение плановое. Позже театр начал информировать зрителей об отмене спектаклей с участием Сергея Юрского в связи с его болезнью.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года жил и работал в Москве.

Юрский известен по ролям в кинофильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.