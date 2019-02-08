По делу Шенгелии оперативники пришли к петербуржцу с подствольным гранатометом

Масштабные мероприятия, которые ведут правоохранительные органы Петербурга после убийства авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, привели в квартиру слесаря. «Левша» из города на Неве к громкому преступлению не имеет отношения, но за гранатомет и боеприпасы в квартире ему все же придется ответить.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, в квартире 32-летнего слесаря механосборочных работ оперативники уголовного розыска и сотрудники ФСБ провели вчера почти весь рабочий день. Поводом для визита в квартиру петербуржца стало уголовное дело об убийстве авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии в сентябре 2018 года. В рамках расследования этого громкого преступления проходит много оперативных мероприятий, в том числе напрямую с ним не связанных. Так и в данном случае: дело стало формальным основанием для обыска. Но претензий в рамках УК, без сомнения, ранее несудимому местному жителю не избежать — после экспертизы оружия и боеприпасов, найденных в его жилище. А находились там пистолет Стечкина, подствольный гранатомет ГП-30, граната РГД-5, боеприпас для гранатомета, армейский взрывпакет, почти две сотни патронов для нагана. Сейчас весь этот ассортимент изучают специалисты.

Бадри Шенгелия был убит днем 17 сентября 2018 года. На 21-м километре Новоприозерского шоссе в его автомобиль на ходу выстрелили по меньшей мере шесть раз.