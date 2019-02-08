Рядом с метро «Проспект Просвещения» приезжей из Таджикистана выстрелили в глаз

С огнестрельным ранением глаза госпитализировали в Петербурге трудовую мигрантку. Обидели её свои же.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне около половины первого ночи в Мариинскую больницу привезли 28-летнюю гражданку Таджикистана. Медики зафиксировали у неё огнестрельное ранение левого глаза, ушибы и ссадины на спине. Состояние пациентки оценили как средней тяжести.

По словам женщины, пострадала она от незнакомца, который на улице Асафьева выстрелил ей в лицо. Полиция задержала не одного, а сразу шестерых потенциальных обидчиков. Подозреваемым от 19 до 42 лет, все они являются земляками потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».