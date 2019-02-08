Происшествия
В Кемеровской области автобус с рабочими шахты «Распадская» рухнул в обрыв. Погибли шесть человек
Автобус «КамАЗ» с рабочими угольного разреза «Распадский» сорвался и упал в обрыв в Кемеровской области утром 8 февраля. Погибли шесть человек, 16 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.
По данным ведомства, авария произошла в 08.30 (04.30 мск) в 100 километрах от Междуреченска на на прилегающей к угольному распаду территории. Автобус пролетел около 8 метров и рухнул на дно угольного отвала. Шесть человек погибли на месте.
В департаменте охраны здоровья Кемеровской области агентству ТАСС сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 – в состоянии средней степени тяжести.
Шесть человек погибли в аварии с шахтёрским автобусом в Кузбассе. Машина перевозила работников шахты «Распадская» https://t.co/QFF5qiXpgf pic.twitter.com/rwDThCeYAX— #говоритмосква (@govoritmsk) 8 февраля 2019 г.
В правоохранительных органах добавили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В настоящее время на месте работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, на место выехал один из руководителей управления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Причины аварии устанавливаются.
Справка:
Шахта «Распадская» — крупнейшая угольная шахта в России. В мае 2010 года в результате двух взрывов метана в ней погибли более 90 человек. В суд Кемеровской области дело поступило в феврале 2016 года. В начале 2015 года по делу об аварии на шахте были арестованы экс-директор предприятия Игорь Волков и бывший заместитель главного инженера Владислав Вальц. Всего по делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК) проходит восемь человек, им грозит до семи лет лишения свободы.