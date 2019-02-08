«Посмотрим, закроют ли они глаза на нарушение демократических процедур». Москва из принципа хочет отправить наблюдателей в Киев

Кремль намерен добиться присутствия своих наблюдателей на президентских выборах на Украине, несмотря на категорическое нежелание Киева. В соседнее государство 11 февраля отправятся оссиянки Кристина Богданова и Елизавета Борисова, чтобы участвовать там в мониторинге выборов по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом 8 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в министерстве иностранных дел России.

Украинские власти обещали не допустить российских наблюдателей. Об этом заявлял президент страны Петр Порошенко и министер иностранных дел Павел Климкин, который также пообещал, что это коснется и наблюдателей от ОБСЕ. На недопустимость такого подхода Киеву указало и БДИПЧ, и спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

Как пишет «Коммерсантъ», в БДИПЧ возникла идея вовсе не отправлять наблюдателей на выборы, но потом от нее отказались. Российское внешнеполитическое ведомство решило включить в международную миссию двух женщин, которые представляют неправительственные организации: Российский фонд свободных выборов и Российский общественный институт избирательного права.

«Посмотрим, закроют ли они (БДИПЧ и Запад) глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств»,— добавил собеседник газеты.

Президентские выборы на Украине пройдут на 31 марта. В пердвыборной гонке лидируют действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, депутат Верховной рады Юрий Бойко.