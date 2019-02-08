СМИ: Рогозин разослал подчиненным письмо с примерами уголовных дел и напомнил об ответственности

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил директоров подведомственных предприятий об уголовных делах, которые были возбуждены в отношении их бывших коллег. Рогозин отправил письмо, в котором напомнил о персональной ответственности в случае выявления финансово-экономических нарушений.

Из текста письма, как 8 февраля пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, следует, что сейчас в производстве находятся 14 уголовных дел в отношении тех глав компаний, которых уже удалось уличить. В частности, упоминаются руководители ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин, НИИ физических измерений Андрей Николаев, НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

В июне прошлого года Рогозин просил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса». Сделал он этого после того, как Алексей Кудрин сообщил о выявлении корпорацией нарушений на 760 млрд руб за 2017 год. Тогда же прокуратура направила в следственные органы девять материалов собственных проверок по фактам неправомерного использования бюджетных средств, по которым было возбуждено восемь уголовных дел.

Глава НПО имени Лавочкина Лемешевский был заключен под стражу в конце июля прошлого года. Он подозревается в мошенничестве на 330 млн руб. Кирилина отстранили от работы в середине февраля. Вопросы вызвал договор о поставке для «Прогресса» гидравлического вытяжного пресса, в котором следователи нашли признаки махинации.