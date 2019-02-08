WSJ: командование ВС США готовится вывести войска из Сирии к концу апреля

Командование Вооруженных сил США готовится вывести американские войска из Сирии к концу апреля. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.