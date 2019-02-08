Могерини: сроки избирательного процесса должны определить сами венесуэльцы

Международная группа по Венесуэле не устанавливает конкретные сроки для организации выборов в стране, но будет оценивать результаты своих усилий по сопровождению политического процесса в течение трех ближайших месяцев, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В четверг в Монтевидео прошло первое заседание международной контактной группы по Венесуэле, созданной на срок 90 дней, по итогам переговоров было принято заявление с призывом к мирному, без насилия решению кризиса в стране путем обеспечения заслуживающего доверия избирательного процесса.

"Это, очевидно, должно быть определено в рамках Венесуэлы. Девяносто дней – это срок для группы, для оценки ее работы. Мы не хотели входить в какой-то предопределенный процесс, поэтому, создавая группу, договорились смотреть на результаты ее работы в течение этого срока. Группа может решить закончить работу раньше или продлить ее, если увидит признаки политического процесса", – заявила она в Монтевидео, где прошло первое заседание, отвечая на вопрос, обозначила ли группа конкретные сроки для проведения выборов.

В заявлении содержалась дипломатичная формулировка о "создании необходимых гарантий для обеспечения заслуживающего доверия избирательного процесса в кратчайшие сроки".

По словам главы дипломатии ЕС, "задача группы состоит в том, чтобы сопровождать, способствовать созданию необходимых условий" для процесса, который "позволил бы венесуэльцам, хозяевам своего суверенитета, самим определить свое будущее путем проведения выборов".

"Конечно, сопровождение этого процесса на месте потребует диалога, контактов. В прошлые годы у нас уже был опыт посредничества, переговоров, диалога, которые не приводили к результатам. Я понимаю, что есть некоторые сомнения и скептицизм среди многих европейцев и даже европейских венесуэльцев относительно начала неких процессов со сроками. Это не задача этого проекта. Задача – сопровождать появление заслуживающего доверия избирательного процесса для мирного и демократического решения кризиса", – повторила она.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.