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Общество
08.02.2019 00:03
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ЕС готов в ближайшее время открыть в Каракасе гуманитарный офис

ЕС готов открыть в ближайшие недели в Каракасе гуманитарный офис для координации оказания помощи, сообщила в четверг в Монтевидео глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"ЕС готов открыть офис гуманитарной помощи в Каракасе в ближайшие недели, чтобы убедиться, что оказание помощи происходит в координации с соответствующими органами ООН", – сказала она журналистам.

В четверг в Уругвае прошло первое заседание международной контактной группы по Венесуэле, по итогам которой было принято заявление с призывом к мирному, без насилия решению кризиса в стране путем обеспечения заслуживающего доверия избирательного процесса.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Источник: РИА Новости

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