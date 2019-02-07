Досрочный выход на пенсию учителей и воспитателей изучит ВНИИ Труда

Министерство труда распорядилось провести анализ правового регулирования досрочного выхода на пенсию учителей. Исследование нужно для «совершенствования» законодательства.

Об этом 7 февраля сообщает РБК. Анализ поручено провести подведомственному министерству Всероссийскому научно-исследовательскому институту труда. Цель работы заявлена как выявление научного обоснования предложений по совершенствованию пенсионного законодательства для работников сферы образования. В частности, в Минтруда хотят выяснить, когда наступает утрата профессиональной трудоспособности и как далеко эта цифра от общеустановленного пенсионного возраста. Чиновники отметили, что «эксперты не будут проводить исследование по отмене спецстажа для педагогов, который дает право на назначение досрочной пенсии».

В настоящее время работники сферы образования имеют право на получение пенсии по достижению 25-летнего стажа работы.