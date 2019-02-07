ООН назвала саудовские власти ответственными за убийство Хашкаджи

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар заявила, что Саудовская Аравия препятствовала попыткам Турции расследовать обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет 7 февраля турецкая газета Daily Sabah.

"Турецким следователям было предоставлено крайне мало времени и доступа для проведения профессионального и эффективного осмотра места преступления и розыскных действий, требуемых международными стандартами расследования", – приводит газета отрывки из ее доклада. По ее словам, это было "жестокое и преднамеренное убийство", спланированное и совершенное саудовскими должностными лицами.

На прошлой неделе Калламар прибыла с группой экспертов в Турцию для расследования обстоятельств гибели Хашкаджи.

25 января стало известно, что ООН инициирует собственное расследование в связи с гибелью оппозиционного саудовского журналиста в здании дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.