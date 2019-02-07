18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: +0
$ 66.02р
74.97р
23:38 07.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
07.02.2019 23:19
Печать

Рекламная кампания Reebok с феминистскими слоганами не выдержала гнева соцсетей. Часть постеров пришлось удалить

 

Спортивный бренд Reebok запустил рекламную кампанию под слоганом «Ни в какие рамки» 7 февраля. Один из постеров предлагал пересесть «на мужское лицо», вскоре он был удалён.

Часть снимков из серии все ещё можно найти в аккаунте бренда в Instagram. Компания объясняет, что решила предоставить слово героиням, чьи «жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщины в обществе». По мнению Reebok, таковыми можно считать спортсменок, которые занимаются смешанными единоборствами.

Кроме них, в кампании приняла участие Залина Маршенкулова, создательница издания Breaking Mad и телеграм-канала «Женская власть». Именно ее фотографии сопровождались подписями «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят „носить на руках«, представляю, как меня носят в гробу».

В комментариях к посту пользователи осудили такой подход, многие заявили о нежелании далее покупать вещи этой марки. Вскоре кадры с Маршенкуловой были удалены, а в описании проекта добавилась фраза о том, что «частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети».

Телеканалу «Дождь» автор идеи Александр Голофаст объяснил, что реклама была одобрена руководством, по после публикации ему позвонил начальник и заявил, что «это ужасно, кошмарно, чудовищно». Голофаст не намерен продолжать сотрудничество с брендом.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
07.02.2019 12:37

Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
07.02.2019 11:03

Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.
OOO "Лидер Групп"
07.02.2019 10:30

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*.
pixabay.com
07.02.2019 10:00

Чем удивить любимого на День всех влюбленных

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.
Американская Медицинская Клиника
07.02.2019 10:00

Увеличение груди. Бесплатно?

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.
«Полис Групп»
06.02.2019 16:38

Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.