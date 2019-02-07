Рекламная кампания Reebok с феминистскими слоганами не выдержала гнева соцсетей. Часть постеров пришлось удалить

Спортивный бренд Reebok запустил рекламную кампанию под слоганом «Ни в какие рамки» 7 февраля. Один из постеров предлагал пересесть «на мужское лицо», вскоре он был удалён.

Часть снимков из серии все ещё можно найти в аккаунте бренда в Instagram. Компания объясняет, что решила предоставить слово героиням, чьи «жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщины в обществе». По мнению Reebok, таковыми можно считать спортсменок, которые занимаются смешанными единоборствами.

Кроме них, в кампании приняла участие Залина Маршенкулова, создательница издания Breaking Mad и телеграм-канала «Женская власть». Именно ее фотографии сопровождались подписями «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят „носить на руках«, представляю, как меня носят в гробу».

В комментариях к посту пользователи осудили такой подход, многие заявили о нежелании далее покупать вещи этой марки. Вскоре кадры с Маршенкуловой были удалены, а в описании проекта добавилась фраза о том, что «частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети».

Телеканалу «Дождь» автор идеи Александр Голофаст объяснил, что реклама была одобрена руководством, по после публикации ему позвонил начальник и заявил, что «это ужасно, кошмарно, чудовищно». Голофаст не намерен продолжать сотрудничество с брендом.