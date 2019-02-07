МИД РФ настаивает на ликвидации присутствия США около лагеря "Эр-Рукбан"

МИД РФ настаивает на ликвидации военного присутствия США в 55-километровой "зоне безопасности", внутри которой находится лагерь внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) "Эр-Рукбан", куда 6 февраля при содействии российской стороны был отправлен второй гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП).

Ранее сообщалось, что первый гуманитарный конвой не попал в лагерь беженцев, а был остановлен подконтрольными США формированиями боевиков.

В ведомстве отметили, что российская позиция в отношении лагеря и доставки туда гуманитарной помощи остается неизменной. "Необходимо устранить первопричину – ликвидировать незаконное военное присутствие США на сирийской земле в 55-километровой "зоне безопасности", внутри которой находится лагерь", – отметили в МИД РФ вечером 7 февраля.

По данным МИД РФ, население лагеря, численность которого превышает 40 тыс. человек, получит свыше 1 тыс. т груза, в составе которого продукты питания, одежда, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, планируется осуществить вакцинацию 10 тыс. детей от туберкулеза, полиомиелита, гепатита и других заболеваний, провести опрос среди жителей лагеря на предмет их расселения.

"По итогам операции ожидаем от представителей ООН подробного отчета о проведенных мероприятиях, а также информацию с конкретными предложениями по расформированию лагеря и эвакуации его жителей", – добавили в МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что не только лагерь "Эр-Рукбан" находится в бедственном положении и обратились к специализированным организациям и международному сообществу с просьбой обратить внимание на критическую ситуацию и перенаселение в ВПЛ "Аль-Хауль" в провинции Хасеке, где с начала года в ходе эвакуации погибли более 30 детей. "По поступающей информации, в том числе по данным ООН, в нем (лагере – прим. ТАСС) находятся порядка 33 тыс. человек. Значительная их часть – порядка 23 тыс. человек – прибыла в декабре 2018 г. из провинции Дейр-эз-Зор, спасаясь от проводимой США и их союзниками силовой операции против [запрещенной в РФ организации "Исламское государство"] ИГИЛ в н. п. Хаджин с многочисленными жертвами среди мирных жителей", – уточнили в МИД РФ.