Полиция Украины возбудила дело по заявлению кандидата Зеленского о слежке

Национальная полиция Украины по личному заявлению одного из кандидатов в президенты страны возбудила уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности личной жизни.

"7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы Нацполиции с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в городе Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года, – говорится в сообщении МВД Украины, опубликованном в Facebook. – Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев".

По данным украинского издания "Левый берег", речь идет о шоумене Владимире Зеленском. Согласно украинскому законодательству, полиция возбудила уголовное дело по данному факту и начала досудебное расследование.

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский выступил с телеобращением, которое транслировал украинский телеканал "1+1", и объявил о намерении принять участие в президентской гонке. 25 января шоумен подал соответствующие документы, а позже Центризбирком объявил о его успешной регистрации в качестве кандидата. По данным последних соцопросов, Зеленский возглавляет президентский рейтинг.