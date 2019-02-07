Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в Евротуре

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. Встреча была вынесенной и прошла в Ярославле.

Основное время матча и овертайм завершились вничью – 2:2. В составе российской сборной обе шайбы забросил Илья Михеев (5-я и 45-я минуты). У команды Финляндии отличились Нико Ойямяки (1) и Микко Лехтонен (60). Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого, реализовавшего три послематчевых броска из четырех.

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сезона-2018/19 сборная России занимает первое место, набрав 16 очков. Команда Финляндии идет на втором месте, имея в активе 11 очков. Российские хоккеисты стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и в Москве.

В следующем матче российские хоккеисты сыграют со сборной Швеции (начало – 17:30 мск), а финны встретятся с хоккеистами из Чехии (14:00). Обе встречи пройдут 9 февраля в Стокгольме.