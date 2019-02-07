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Происшествия
07.02.2019 22:26
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Журналистка Прокопьева отказалась говорить со следователем по делу об «оправдании терроризма», сославшись на 51-ю статью Конституции

 

Псковский журналист радио «Свобода», внештатный сотрудник «Эхо Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева отказалась отвечать на вопросы следствия по делу об «оправдании терроризма».

«На допросе я высказала несогласие с подозрениями в свой адрес. После чего воспользовалась правом, закреплённым в 51-ой статье Конституции России – правом не свидетельствовать против себя», – рассказала Прокопьева «Фонтанке».

Накануне дома у журналистки прошёл обыск, в ходе которого была изъята техника, средства связи и загранпаспорт. При этом Прокопьева уточняет, что с неё взяты лишь обязательства о явке и неразглашении хода следствия. Подписка о невыезде не давалась.

«Следствие на данном этапе не планирует избирать Светлане меру пресечения, сейчас, и, будем надеяться, на протяжении всего следствия, она будет обязана лишь являться по вызову следователя», – пояснила «Фонтанке» адвокат журналистки Татьяна Мартынова.

Поводом для расследования в отношении журналиста стали её высказывания в ноябре прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». В своей реплике Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года.

В то же время за высказывания Светланы Прокопьевой оштрафовано уже два псковских СМИ. Накануне на 150 000 рублей была оштрафована радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове. Сегодня на 200 000 рублей была оштрафована «Псковская Лента Новостей», где публикуются расшифровки эфиров местного «Эха». 6 февраля силовики посетили офис радиостанции, чтобы изъять записи эфира. Сегодня главный редактор радиостанции Максим Костиков был вызван на допрос по делу Прокопьевой в качестве свидетеля.

Комментируя расследование уголовного дела в отношении журналистки, прокурор Псковской области Сергей Белов заявил, что не усматривает в происходящем «наступления на свободу слова». При этом, глава регионального управления этого надзорного ведомства посоветовал адвокатам Прокопьевой обжаловать законность возбуждения уголовного дела.

«Если уважаемый прокурор Псковской области считает данное постановление незаконным и не обоснованным, он вправе отменить его в рамках своих полномочий», – прокомментировала «Фонтанке» заявление Сергея Белова адвокат журналистки Татьяна Мартынова.

По статье 205.2 УК РФ Светлане Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы.

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