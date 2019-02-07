Хакеры взломали сайт посольства Венесуэлы в Бразилии

Хакеры взломали сайт посольства Венесуэлы в Бразилии и разместили от его имени заявление в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом говорится в сообщении, размещенном 7 февраля в Twitter дипмиссии.

"Посольство Венесуэлы в Бразилии сообщает, что его страница была взломана. Весь наш дипломатический состав подтверждает свою абсолютную верность президенту Николасу Мадуро и отвергает подобные незаконные действия, которые только лишь подтверждают отсутствие поддержки у нового наступления империи. Мы победим!", – говорится в сообщении.

@EmbVen_Brasil informa que seu site foi hackeado. Nossa equipe diplomática ratifica sua ABSOLUTA LEALDADE ao Presidente @NicolasMaduro e seu rechaço a estas ações ilegais que apenas expressam a falta de apoio à nova arremetida imperial. VENCEREMOS! pic.twitter.com/wetHuUqz5e — Embaixada Venezuela (@EmbVen_Brasil) 7 февраля 2019 г.

В настоящее время сайт посольства недоступен. Ранее СМИ сообщали об аналогичных хакерских атаках на страницы венесуэльских дипмиссий в Аргентине и Мексике. На каждом из сайтов было опубликовано сообщение в поддержку оппозиции.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.