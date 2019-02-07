США: В ЦАР находятся 175 военных из ЧВК «Вагнер»

Россия пытается усилить своё влияние в Африке, для этого может быть использована модель, применённая в Центральной Африканской республике. Командующий африканского командования США (Africom) Томас Вальдхаузер насчитал на территории ЦАР 175 инструкторов из ЧВК «Вагнер».

Об этом генерал Вальдхаузер рассказал 7 февраля на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США, прямую трансляцию ведёт Министерство обороны. Он убеждён, что Россия пытается усилить своё влияние на континенте. В ЦАР, по данным Africom, находятся 175 инструкторов из российской ЧВК, которые «имеют доступ в президентский кабинет». Активность в ЦАР, по словам Вальдхаузера, предоставила России доступ к полезным ископаемым. Подобный сценарий, опасается генерал, может быть использован и в других африканских странах.

В августе прошлого года информация о 175 российских инструкторах прозвучала из уст официального представителя МИД России Марии Захаровой, однако она уточнила, что из них военные – только пять человек. По её словам, вооружение и специалисты приехали туда под контролем Совета безопасности ООН. Россия действовала по просьбе президента ЦАР, «для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих».