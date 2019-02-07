Подозреваемый в покушении на Мадуро рассказал о подготовке переворота

Отставной полковник венесуэльской армии Освальдо Гарсия Паломо, ранее задержанный по подозрению в причастности к покушению на президента страны Николаса Мадуро, сознался в своих действиях и рассказал о планах подготовки государственного переворота в Венесуэле в начале 2019 года, заявил 7 февраля министр связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригес.

"Было проведено расследование в связи с попыткой переворота, которая была предпринята в предыдущем году, а также планами по осуществлению нового переворота, который, по задумке, должен был состояться в конце января – начале февраля текущего года", – заявил Родригес на пресс-конференции в Дворце Мирафлорес в Каракасе.

Он рассказал, что в реализации своих "мятежных планов" Паломо активно пользовался поддержкой из Колумбии и Соединенных Штатов, в том числе на правительственном уровне. По словам министра, службы безопасности Венесуэлы были осведомлены о его намерениях и приняли своевременные меры, которые позволили предотвратить переворот и задержать Паломо, пишет РИА Новости.

На видеозаписи, показанной Родригесом, бывший венесуэльский военный признался, что у него "были три дня, чтобы совершить военный переворот, захватив комплекс военных учреждений Фуерте Тиуна под Каракасом, авиабазу Ла-Карлота и президентский дворец". Предполагалось, что этот план будет выполнен не позднее 27 января, рассказал мужчина.

Направить на лидера Венесуэлы беспилотники с взрывчаткой во время военного парада – это вообще-то для местных мятежников неслыханная дерзость. Венесуэльские силовики так и решили.

В свою очередь, министр добавил, что правоохранительным органам Венесуэлы удалось установить связь Паломо с одним из колумбийских генералов с позывным "Алехандро". Тот, в свою очередь, тесно связан с правительством бывшего президента Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, сообщил Родригес.

В начале августа 2018 года была предпринята попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. К трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.