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Власть
07.02.2019 21:43
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ЦИК Украины отказал Савченко и экс-нардепу Олейнику в регистрации кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала народному депутату Украины Надежде Савченко и экс-нардепу от Партии регионов Владимиру Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта. Соответствующие решения ЦИК принял на заседании 7 февраля.

Сообщается, что 3 февраля в комиссию поступили документы для регистрации кандидата на пост президента Украины на очередных выборах президента 31 марта 2019 Савченко Н. В., выдвинутой 26 января 2019 года на внеочередном съезде политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко.

"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Савченко Н. В. в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", – говорится в сообщении ЦИК.

Также ЦИК в четверг отказалась зарегистрировать экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника.

"Рассмотрев предоставленные документы, комиссия, в частности, установила, что подлинность подписи Олейника В. Н. на заявлении о самовыдвижения кандидатом на пост президента Украины не засвидетельствована в порядке, установленном законом. В предоставленных документах отсутствуют однозначные сведения о месте жительства Олейника В. Н. с указанием времени проживания в Украине", – объяснили в ЦИК.

Также сообщается, что денежный залог был внесен не самим Олейником, а четырьмя другими лицами, что противоречит требованиям законодательства.

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