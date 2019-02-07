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Власть
07.02.2019 21:31
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В ОБСЕ разочарованы недопуском российских наблюдателей на выборы президента Украины

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун выразила сожаление по поводу запрета гражданам России участвовать в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами президента Украины, говорится в сообщении пресс-службы БДИПЧ 7 февраля.

"Директор бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня выразила сожаление по поводу решения украинских властей запретить российским гражданам участвовать в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами президента 31 марта в Украине", – говорится в сообщении.

В письме в министерство иностранных дел Украины директор бюро также "выразила глубокое разочарование в связи с принятием парламентом закона, который закрепил бы такое ограничение".

Она подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и подчиняются строгому кодексу поведения Бюро в отношении наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

Верховная рада приняла закон, которым предлагается запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 30 кандидатов.

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