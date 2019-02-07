Минобороны предложило США уничтожить запрещенное оружие

Минобороны предложило США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Речь идет об отказе от развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk; ракет-мишеней, аналогичных баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

Мир стал хрупок и прозрачен, как тонкий лед. Вот-вот совсем тронется. Не в самом лучшем смысле этого слова. Зато теперь видно все, что там у наших "партнеров" на дне припрятано.

Кроме того, российское военное ведомство призвало Пентагон уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".

Для вручения ноты с предложением уничтожить нарушающее ДРСМД американское оружие пригласили военного посла США в Москве.

Конашенков подчеркнул, что США не первый год нарушают требования Договора о РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением.