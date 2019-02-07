В ГИБДД рассказали, какие машины и районы предпочитают петербургские угонщики

В минувшем году в Петербурге и Ленинградской области на 12,4% снизилось количество краж и угонов транспортных средств, отчитались в ГИБДД. Если в 2017 году их было 6346, то в 2018-м зафиксировали уже 5557 случаев.

Как сообщили 7 февраля в группе «Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО», в основном количество угонов стало меньше именно в Петербурге: 4302 случая с 2018-м против 5104 происшествий в 2017-м. В Ленобласти этот показатель остался на прежнем уровне и даже чуть подрос: 1255 краж против 1242-х годом ранее.

Самыми любимыми районами Петербурга у угонщиков остались Невский, Калининский, Выборгский и Приморский. Красносельский и Московский завершают угонный «антирейтинг», но по сравнению с 2017 годом поменялись местами – в Московском краж авто стало меньше. Выборгский же район выделился тем, что стал единственным из перечисленных, где число угонов за год выросло.

Из районов Ленобласти в антирейтинг попал только Всеволожский, однако в нем количество краж транспорта выросло так, что он не обогнал только Невский район Петербурга.

Что касается автомобильных предпочтений угонщиков в Петербурге и области, то лидирует здесь Hyundai Solaris. На эту модель пришлось 22% краж. Немного – всего на 2% – отстали «ВАЗы», а третьим по популярности оказался KIA Rio – 17% угонов. Далее следуют Ford Focus (12%), KIA Sportage (9%), KIA Ceed (8%), а также Nissan Almera и Toyota Camry с одинаковым показателем в 6%.