Главой Ростуризма стала бывшая сотрудница пресс-службы Путина

Новым руководителем Ростуризма назначена Зарина Догузова, которая до сих пор занимала должность начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, прежний руководитель Ростуризма Олег Сафонов был уволен 5 февраля. Новому главе ведомства «следует эффективнее управлять деньгами и правильно расставлять приоритеты», говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом Ростуризм переподчиняют министерству экономического развития.

Зарина Догузова родилась в 1985 году, она окончила МГИМО в 2008-м. В том же году, как пишут «Ведомости», она устроилась в пресс-службу Владимира Путина (он тогда был премьер-министром). Сотрудники аппарата правительства рассказали изданию, что она принимала участие в подготовке публичных мероприятий с участием Путина.

Когда Владимир Путин вернулся в Кремль в 2012 году, Догузова перешла в администрацию президента. Она возглавляла департамент управления по общественным связям и коммуникациям. В его задачи входит анализ позиции СМИ и общественного мнения, разработка стратегии информационного сопровождения общественно значимых решений главы государства, а также координация информационной работы федеральных госорганов и информационного сопровождения крупных международных мероприятий.