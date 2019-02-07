Снег в Петербурге начнет таять к утру пятницы. Ночной мороз заставил приготовиться к прорывам теплоэнергетиков

Снег и метель обещают синоптики в Петербурге ночью 8 февраля, температура от -3 к нулю начнет расти под утро. Легкий мороз вечером четверга и оттепель на следующий день перевели теплоэнергетиков в режим повышенной готовности.

По данным Гидрометцентра, еще вечером четверга температура воздуха будет отрицательной, мороз может опуститься до отметки в -3 градуса. Утром и днем столбик термометра поползет вверх, осадки из снега могут превратиться в дождь. Синоптики предупреждают о гололеде, а теплоэнергетики о возможных прорывах. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» объяснили, что нагрузка на сети возрастает из-за регулирования температуры кипятка в трубах. Бригады перешли в режим повышенной готовности.

Готовятся к оттепели и в комитете по благоустройству. Как ранее писала «Фонтанка», неубранный снег и лед забили ливневые канализации и, когда температура воздуха в городе поднимется выше ноля, растаявшему снегу может быть просто некуда деться. К потеплению сформированы спецбригады, они будут чистить патрубки ливнёвок и греть их с помощью парогенераторов. Стойкий плюс, по данным синоптиков, сохранится в городе на все выходные, не будет заморозков и по ночам.