Второе СМИ оштрафовано в Пскове за «оправдание терроризма». Суммы растут: теперь это 200 тысяч рублей

«Псковская лента новостей» оштрафована на 200 000 рублей за публикацию высказывания журналистки Светланы Прокопьевой, которое изначально прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Директор ООО «Гражданская пресса», которое управляет «ПЛН» и псковским «Эхо», Максим Костиков не смог объяснить в разговоре с «Фонтанкой» 7 февраля, почему за одно и то же деяние были назначены разные штрафы. Накануне «Эхо» в Пскове получило за высказывания Прокопьевой штраф в 150 000 рублей.

«Видимо, для судьи ПЛН круче, чем «Эхо Москвы». Как в старом известном анекдоте про раков: вчера были по 3 рубля, а сегодня уже по 5. Будем оспаривать и это решение. Суд вёл себя точно так же, как и вчера. Наши экспертизы, где лингвисты дают чёткий вывод об отсутствии «оправдания терроризма» в словах Прокопьевой, снова не были приобщены к делу», – подчеркнул Костиков.

Он уточнил, что сегодня же был вызван на допрос по уголовному делу в отношении Прокопьевой. «В качестве свидетеля спрашивали, как она готовила текст, как она его присылала, какой алгоритм работы с материалами есть в редакции», – уточнил медиа-менеджер.

Максим Костиков отметил, что суммарный штраф в 350 000 рублей — это «значительный удар» по бюджету предприятия. «Наша деятельность частично парализована. Мы же не созданы для войны с системой. Мы созданы делать новости, а не сидеть в судах и на допросах. Я не удивлюсь, если это будут не последние штрафы. У меня есть повод для таких подозрений», – пояснил главред псковского «Эха».

В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. Расшифровка эфира была опубликована на «ПЛН». В декабре «Эхо» получило предупреждение Роскомнадзора.

Накануне у Светланы Прокопьевой прошёл обыск. После этого силовики работали и в офисе местного «Эха». Сегодня проходит второй допрос журналистки, после её первого визита в региональное управление СК.

Прокурор Псковской области рекомендовал адвокатам журналистки попробовать оспорить законность возбуждения уголовного дела по статье «Оправдание терроризма». По статье 205.2 УК РФ Светлане Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы.