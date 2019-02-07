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Общество
07.02.2019 20:16
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Снимите это немедленно: кляузы на нарушения ПДД выводят на федеральный уровень

Госдума 7 февраля приняла в первом чтении два "автомобильных" законопроекта: один хороший для торопыг, другой странный - для правдорубов.

Снимите это немедленно: кляузы на нарушения ПДД выводят на федеральный уровень

pixabay.com

От ДТП не уклонись

Сейчас, в случае, когда водитель покидает место ДТП, предусмотрено только два вида наказания – лишение прав от года до полутора лет или арест на до 15 суток. Скорее всего, уже в этом году при мелких авариях можно будет сразу же уезжать дальше по делам, не боясь лишиться прав: депутаты предлагают ввести третье, более гуманное, наказание – штраф в размере 5 тыс. рублей. Таким образом, следует из пояснительной записки к законопроекту, можно будет наказывать тех, кто сам по глупости въехал в столб или лишь отлучился на время, а потом вернулся.

Риск отправиться за решетку даже за случайный побег с места ДТП (аргументы, что ты не заметил, что задел соседа по полосе – не принимаются) вполне реален. За 2017 год по такой статье оказались под арестом 17 тысяч человек по всей стране. И это с учетом того, что к целым пластам граждан арест не применим – это беременные и женщины с маленькими детьми, следователи, военные, пожарные и даже таможенники. Сколько из этих "льготников" "отскочили" от ареста, отделавшись лишь лишением прав, история умалчивает. 

Но есть и ложка дегтя. Этим же законопроектом факт побега с места ДТП при тяжелых последствиях (тяжкий вред здоровью или смерть пострадавшего) предлагается приравнять к отягчающим обстоятельствам вроде алкогольного опьянения, что удваивает  максимальное – уже уголовное – наказание с двух до четырех лет лишения свободы. До сих пор такого не было, и пьяному водителю, сбившему человека, было выгоднее уехать, а через несколько дней явиться с повинной – наказание выходит меньше.

Для сообщества автомобилистов это долгожданная поправка. "Получается, что сейчас мы фактически призываем нетрезвых водителей: совершил аварию – убегай. Так что эту ошибку, конечно, нужно устранять. Думаю, у законопроекта есть все шансы стать законом", – комментирует инициативу Александр Холодов, заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Сфотографировать и наказать

Вторая идея депутатов – создать единое для всей страны приложение, через которое очевидцы могли бы отправлять фото и видео дорожных нарушений в ГИБДД. Заходить в него надо будет через портал Госуслуг, а значит, кляузник будет автоматически посылать и все данные о себе.

В России уже работают подобные приложения, но пока только в Москве и Татарстане. "Граждане активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото и видео материалы. В 2016 году таких обращений было рассмотрено 126 тысяч, за 8 месяцев 2017 года – 111 тысяч", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

"Тут есть один нюанс – кто будет проверять подлинность присланных документов? Даже если будет принято решение, что все фотографии и видео будут считаться подлинными, как сейчас съемка на государственные камеры, то нарушитель должен иметь право обжаловать штраф. В этом случае в суд будут вызывать очевидца ДТП, но будут ли все фотографы ходить в суд?", – задается вопросом Александр Холодов. В то же время он отмечает, что идея может быть эффективна при фиксации случаев неправильной парковки. 

Среди возражений против этого законопроекта – возможность злоупотреблений: рисовать в фотошопе умеют многие , а вдруг – и фотографии с нарушениями, чтобы насолить кому-то, начнут. Опять же – непонятно, как быть, если припаркованную на газоне машину сфотографируют несколько человек: должен ли это быть один штраф за "длящееся" нарушение или их будет столько, сколько жалоб.

Кроме того, некоторых депутатов удивляет и формальная сторона вопроса: зачем принимать федеральный закон, если сейчас система отлично работает на основе региональных актов. В качестве положительного примера приводили столичное приложение "Помощник Москвы" (оно не имеет никакого отношения к штрафам ГИБДД, а касается только нарушений правил благоустройства). 

В перспективу приложения не верит Кирилл Форманчук автоюрист "Комитета по защите прав автовладельцев"

"Если сейчас человек придет в ГИБДД  и принесет видео, на котором будет зафиксировано ДТП, то его просто пошлют, напишут любую отписку. Выписать штраф можно только опираясь на записи официальных государственных камер, которые прошли все проверки и установлены по ГОСТам", – говорит он.  

При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что создание программного обеспечения обойдется бюджету страны аж в 2,7 млрд рублей. "Отцовство" приложения уже отписывают "Ростелекому", который уже активно занимается установкой камер фотофиксации ДТП в регионах. Есть вероятность того, что софт, на котором он работает, будет во многом использован и при создании "гражданской" программы. 

"Вот вам и ответ на вопрос, кому нужен этот закон. Компания освоит деньги, сделает приложение и все – успех. А тот факт, что это никак не будет работать, никого не интересует", – сетует Кирилл Форманчук. 

Татьяна Жданова для "Фонтанка.ру"

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