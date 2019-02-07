Достать Кокорина из «Бутырки» хотят через Страсбург. Защита футболиста готовит жалобу в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека собираются привлечь к делу о пьяной драке, одним из участников которой следствие называет футболиста Александра Кокорина. Адвокаты считают изоляцию игрока петербургского «Зенита» незаконной и рассчитывают, что международный суд с рассмотрением жалобы тянуть не будет.

Как 7 февраля сообщил адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина, жалоба в ЕСПЧ будет подана через две недели — после того, как соберут все необходимые документы и оспорят продление содержания под стражей. На освобождение футболиста после очередной апелляции защита, судя по всему, надежд не питает.

«В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в России, а в Европе», – заявил Ромашов «Спорт-Экспрессу».

Противоречащим Конституции РФ адвокат считает как сам арест Кокорина, так и его пребывание в «Бутырке», которое уже затянулось на шесть месяцев. Он полагает, что дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке — за год. Намерены ли подавать аналогичные жалобы адвокаты остальных фигурантов, Ромашов не уточняет.

6 февраля Тверской суд Москвы не отпустил под залог Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Под арестом они оставлены как минимум до 8 апреля.