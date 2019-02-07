СМИ: После массовой драки в Крыму задержан заместитель представителя Кадырова на полуострове. Его подозревают в вымогательстве

Несколько пистолетов, в том числе золотой, и патроны к ним изъяли крымские полицейские после драки в одном из ресторанов курортного города Саки. Среди задержанных оказался помощник представителя главы Чеченской республики в Крыму.

Об этом сообщают источники радиостанции «Говорит Москва» 7 февраля. Драка якобы имела место быть накануне в ресторане «Встреча». По информации издания, не менее десяти вооруженных человек участвовали в избиении местного предпринимателя чеченского происхождения, Ибрагима Алиева. Источники утверждают, что инициатором нападения был Мурад Саидов, который является заместителем представителя главы Чечни Рамзана Кадырова по Крыму. Издание утверждает, что Саидов силой намеревался отобрать у Алиева долю в бизнесе. Теперь его якобы подозревают в вымогательстве.