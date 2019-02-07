Три легковушки сошлись на «Коле», есть погибший. Дорожникам пришлось ввести реверсивное движение

Смертельное ДТП внесло коррективы в организацию движения на участке трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Авария собрала 5-километровую пробку.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16 часов 7 февраля на 78-м километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от деревни Дусьево, столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.

Из-за аварии движение на участке трассы в районе Дусьево затруднено в обоих направлениях, скопился затор длиной около пяти километров. С 16:30 там введено реверсивное движение.

В Упрдоре добавляют, что проезжая часть на участке, где произошло ДТП, была обработана противогололедными материалами, и «претензий к дорожным органам нет».