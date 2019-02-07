Растим сосульку-чемпиона, гребем в сугробах костылем: новая порция «снежного ада» из Петербурга

Читательница «Фонтанки» Светлана

Быстрее снежного покрова, высота которого в Петербурге подбирается к рекорду за десятилетие, растет только число писем о плохой уборке снега в редакционной почте «Фонтанки». Жители не замечают стараний коммунальщиков даже там, где власти сами их анонсировали.

«Вчера везде писали, что уберут Захарьевскую, но за ночь ничего не поменялось, лишь убрали возле военных казарм снег, там, где пешеходная зона, но никто не ходит. Теперь можно отчитаться, что вывезены тонны снега, а по факту адский ад, с начала календарной зимы ни разу не производилась уборка, на тротуарах ледяные горки», – сообщил читатель Сергей. «Фонтанка» неоднородное качество ударных трудов коммунальщиков также оценила лично.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей

У петербуржцев вообще сложилось впечатление, что уборочные службы нацелены на неправильные рекорды. Дмитрий прислал «царевну-сосульку» с угла Гагаринской и Чайковского. До уничтоженного сегодня исполина с Московского проспекта ей далеко, но есть потенциал роста.

Фото: читатель "Фонтанки" Дмитрий

«Сосулькина» угроза нависла и над жильцами дома на Зайцева, 25. Не помогают даже четыре заявки в Жилкомсервис Кировского района. «Оставляли аварийную заявку на горячую линию 004. Никакой реакции, в управляющей компании жалуются, что нет кровельщиков. Неужели должна пролиться чья-то кровь?» – удивляется читательница Татьяна.

Но даже если сосульки сбивают вовремя, то их просто не вывозят. «Вчера вечером на проспекте Непокоренных рядом с пересечением с Кушелевской дорогой чистили крыши (не установив при этом заграждения). Глыбы льда за собой не убрали. Теперь мимо домов ходить даже здоровому человеку очень трудно. Кто в этом виновен — очевидно. Может быть, с вашей помощью это уберут», – отметил читатель Кирилл.

Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл

Не лучше ситуация в историческом центре — например, на улицах Некрасова и Маяковского.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

А вот так выглядит «Новый Петергоф» – ходить там нельзя. Под «кашей» – голый лед.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий Копылов

Читательница Виктория прислала фотографии улицы Пограничника Гарькавого. «За всю зиму один раз приехала машина, убрала снег, и то только после очередной жалобы! Машины не могут проехать, что уже говорить про людей. В доме живет инвалид, ей элементарно не дойти до магазина, мамы с колясками дальше парадной не могут пройти», – пишет женщина.

Фото: Читательница «Фонтанки» Виктория

Проблемы есть даже на остановках в центре города, которые, как заявили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, должны убирать в первую очередь, а не через 20 суток, как прописано в нормативах.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Всю зиму не видели уборочной техники на набережной канала Грибоедова, от 29-го до 41-го дома. «Комитет по благоустройству нас игнорирует», – жалуются жители. И не их одних — снежное одиночество сквозит в кармане и на тротуарах на Авиаконструкторов и Петроградской стороне.

Фото: читатель "Фонтанки"

Фото: читатель "Фонтанки"

Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана

Фото: итатель «Фонтанки» Александр

Фото: Читательница «Фонтанки» Татьяна

Фото: Читательница «Фонтанки» Татьяна

На борьбу со снегом в Петербурге уже даже начали выходить люди с костылями.

Но еще есть надежда, пока нам присылают такие фотографии, как эта!

Фото: Читательница «Фонтанки» Надежда

На улице Демьяна Бедного, 16, корпус 2, снег убирается не просто хорошо, а отлично, – написала «Фонтанке» читательница Надежда. «В сильные снегопады дворник убирает снег раза три в день. Всё вычищено до асфальта», – хвалится женщина. Надежда, признайтесь, вы работаете на ЖКС?

Присылайте свои фотографии! Если вы видите места, куда коммунальщикам требовалось бы направить своё внимание, или другие интересные аспекты снежного хаоса в Петербурге, пишите нам через форму «Предложить новость» или на почту: mail@fontanka.ru, а также в личные сообщения в группе «ВКонтакте». Обязательно с фотографиями.