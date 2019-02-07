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Власть
07.02.2019 18:38
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Максим Шевченко готов быть губернатором Петербурга. Но пока у него ни денег, ни партии

Журналист Максим Шевченко заявил «Фонтанке» о намерении выдвигаться в губернаторы Петербурга. Пока у него нет договоренностей ни с одной из парламентских партий, также пока нет спонсоров, но он готов активно ругать власть.

«Я хочу выдвигаться, мне это интересно, мне кажется важным бросить вызов этой власти в городе Ленина, Петра, Пушкина, а партия — это инструмент», – заявил Шевченко. По его словам, с КПРФ у него пока нет договоренностей, от другой парламентской партии он идти не готов. В случае если коммунисты не поддержат его кандидатуру, Шевченко готов идти самовыдвиженцем.

Вопрос средств на выборы журналист назвал не самым важным и акцентировал внимание на том, что Александру Беглову «хорошо бы было отчитаться перед горожанами, откуда у него почти 700 млн рублей на кампанию, хотя разрешено по закону в 10 раз меньше».

«Дело не в том, чтобы хотеть власть, дело в том, чтобы власть передать народу. Здесь цена вопроса – вся Россия», – заключил он, добавив, что правители Петербурга, кроме Валентины Матвиенко, в последнее время были на одно лицо.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Для участия кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 10 процентов муниципальных депутатов Петербурга, 90 процентов которых являются сторонниками партии власти.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Шевченко Максим Леонардович родился в Москве в 1966 году. Начал работать журналистом в газете "Вестник христианской демократии" на должности специального корреспондента. Ее издавал российский Христианско-демократический союз. В 1997 году он начал руководить специальным приложением "Независимой газеты", посвященным религии. За время работы в "Независимой газете" регулярно бывал в командировках в горячих точках. Работал в Афганистане, на Северном Кавказе. В 2005 году Шевченко начал активно сотрудничать на телевидении. На Первом канале он вел популярное ток-шоу под названием "Судите сами". За работу на этом проекте был удостоен профессиональной премии "Золотое перо", учрежденной Союзом журналистов России. В 2012 году на протяжении нескольких месяцев вел на Первом канале программу "В контексте".

В 2016 году Шевченко выдвинул свою кандидатуру на выборах в Государственную думу. Самовыдвиженцем он избирался в одном из округов Дагестана, к которому относились Цунтинский район, города Хасавюрт и Буйнакск. Избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатом после проверки подписей в его поддержку.

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