Максим Шевченко готов быть губернатором Петербурга. Но пока у него ни денег, ни партии

Журналист Максим Шевченко заявил «Фонтанке» о намерении выдвигаться в губернаторы Петербурга. Пока у него нет договоренностей ни с одной из парламентских партий, также пока нет спонсоров, но он готов активно ругать власть.

«Я хочу выдвигаться, мне это интересно, мне кажется важным бросить вызов этой власти в городе Ленина, Петра, Пушкина, а партия — это инструмент», – заявил Шевченко. По его словам, с КПРФ у него пока нет договоренностей, от другой парламентской партии он идти не готов. В случае если коммунисты не поддержат его кандидатуру, Шевченко готов идти самовыдвиженцем.

Вопрос средств на выборы журналист назвал не самым важным и акцентировал внимание на том, что Александру Беглову «хорошо бы было отчитаться перед горожанами, откуда у него почти 700 млн рублей на кампанию, хотя разрешено по закону в 10 раз меньше».

«Дело не в том, чтобы хотеть власть, дело в том, чтобы власть передать народу. Здесь цена вопроса – вся Россия», – заключил он, добавив, что правители Петербурга, кроме Валентины Матвиенко, в последнее время были на одно лицо.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Для участия кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 10 процентов муниципальных депутатов Петербурга, 90 процентов которых являются сторонниками партии власти.