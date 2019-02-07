Две сотни владельцев Bentley в России могут остаться без усилителя руля и ремней безопасности

В России отзывают 207 автомобилей Bentley. У них обнаружились проблемы с программным обеспечением, из-за которых может отключиться усилитель руля, и креплениями ремней безопасности.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба Росстандарта, ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 111 автомобилей Bentley Continental, проданных в 2018 году. Из-за ошибки в ПО у них может на время отключиться усилитель рулевого управления, и водителю придется прикладывать больше сил, чтобы крутить руль, что повышает риск попасть в ДТП. Чтобы функция вновь заработала, придется заглушить и снова завести машину.

Также отзыву подлежат 96 автомобилей Bentley Muslanne, которые были проданы в России в период с 2012-го по 2018 год. У них могут не выдержать нагрузки крепления ремней безопасности. Если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений, есть риск, что при столкновении замок ремня безопасности заднего сиденья оторвется от силовой конструкции кузова. Причиной стало то, что поставщик при производстве креплений замков использовал несоответствующий материал.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию Bentley Continental обновят программное обеспечение блока управления усилителя руля. А на Bentley Muslanne заменят центральные крепления задних ремней безопасности на модернизированные. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.