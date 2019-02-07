Neste планирует вывести на рынок возобновляемое авиационное топливо

Финский нефтеперерабатывающий концерн Neste увеличил свой оборот в 2018 году с 1,1 до 1,4 млрд евро. Во многом хороших финансовых результатов помог добиться бизнес возобновляемого топлива, пишет Yle.

На данный момент Neste является мировым лидером в производстве возобновляемого топлива. Доля концерна на мировом рынке составляет 50%. Ранее компания заявила о намерении инвестировать 1,4 млрд долларов в увеличение мощностей для производства возобновляемых продуктов в Сингапуре.

Сейчас в стадии разработки находится возобновляемое авиационное топливо, рассказал исполнительный директор Neste Петер Ванакер. Он верит, что в будущем оно сможет занять такую же важную нишу, как дизельное топливо, в свете поставленных Евросоюзом целей по ограничению выбросов. В аэропорту Осло Neste предложила заправку возобновляемым топливом три года назад.

Продажи Neste в России с выросли с 290 млн евро в 2017-м до 299 млн евро в 2018-м.