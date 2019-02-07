Аэроэкспресс не доехал. Смольный решил отменить конкурс на строительство линии до Пулково

В правительстве Петербурга принято решение отказаться от проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения о железнодорожной линии по маршруту «аэропорт Пулково — Витебский вокзал». Чиновники решили заново оценить целесообразность аэроэкспресса.

Как сообщает 7 февраля комитет по инвестициям, Смольный решил «провести дополнительную работу по сравнению существующих альтернативных вариантов улучшения транспортного сообщения с аэропортом Пулково в рамках комплексного развития данной территории». Срок приема заявок по объявленному конкурсу должен был истечь 8 февраля 2019 года.

Напомним, ранее рассматривались альтернативные варианты транспортного сообщения с аэропортом Пулково: железнодорожное, автобусное сообщение, а также линия скоростного трамвая или метро. Наиболее бюджетный из рассматриваемых вариантов – выделенная линия скоростного автобусного сообщения, наиболее дорогой — подземка.

«Помимо стоимости важным критерием оценки проекта является комплексный характер решения существующих задач транспортного развития района, сокращение сроков реализации и достижение максимального социального эффекта от реализации проекта, – пишет комитет. – Необходимы меры, которые позволят решить проблему увеличивающегося пассажиропотока в условиях активного строительства новых жилых районов и увеличения количества мероприятий в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"».

Конкурс на строительство аэроэкспресса по принципу ГЧП комитет объявил в июле. Проект включает в себя строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии от точки примыкания к сети общего пользования ОАО «РЖД» (станции Шушары) до аэропорта Пулково, конечную станцию Пулково и вокзальный комплекс, непосредственно примыкающий к действующему аэровокзалу. Ориентировочная стоимость составляла порядка 18,8 млрд рублей, причем 10 млрд приходится на капитальный грант от города.

Закончить строительство предполагалось в 2022 году. Однако затем выяснилось, что позиции РЖД и Смольного не совпадают, железнодорожники настаивали на трассировке от Балтийского вокзала до аэропорта. Накануне Смольный сообщил, что различные варианты обеспечения транспортной доступности Пулково (включая метро, аэроэкспресс и скоростной трамвай) представят на рассмотрение врио губернатора Александру Беглову.