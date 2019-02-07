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Финляндия
08.02.2019 12:10
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Выходные 9-10 февраля: Рене Магритт, лыжи и снежное танго

Этот уик-энд в Финляндии порадует сюрреалистическими картинами Рене Магритта, снежным танго и ледовым шоу Disney. Любителей активного отдыха ждут лыжные соревнования в Лахти и выставка о рыбалке и судоходстве.

Выходные 9-10 февраля: Рене Магритт, лыжи и снежное танго

Рене Магритт "Великий век", 1954 // Amos Rex

В субботу на юге Финляндии столбик термометра поднимется выше нуля, пройдет снег с дождем. В северных регионах возможны морозы до минус 16. Воскресенье будет снежным по всей стране, температура ожидается около нуля, до +2 на юге и до -3 на севере Суоми.

Событие, которое очень ждали: 8 февраля в новом музее Хельсинки Amos Rex открывается выставка Рене Магритта. Она станет первой в Финляндии экспозицией бельгийского сюрреалиста. В музее представлены более 80 работ художника из частных коллекций, среди которых «Лампа философа», «Великий век», «Слушающая комната».

С пятницы начнут работу и две новые экспозиции в музее современного искусства Киасма. Групповая интернациональная выставка «Сцена – ваша!» представит интерактивные произведения искусства, где главная роль отводится зрителям. Они смогут выступить на сцене или стать художниками. Также с 8 февраля в Киасме можно будет увидеть яркую и лохматую инсталляцию NERVESCAPE VIII. Натуральные и искусственные волосы, из которых она создана, – любимый материал и отличительная черта работ исландской художницы Храфнхильдур Арнардоттир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kiasma (@kiasmagram)

В музее Атенеум в воскресенье пройдёт вводная лекция на русском языке по выставке «История финского искусства». Она начнется в 13:00 в лекционном зале музея. Оплачивается только входной билет.

На Хартвал-арене в эти выходные представят ледовое шоу «Прекрасный мир» проекта Disney On Ice. В постановке участвуют более 50 персонажей популярных мультфильмов, таких как «Король лев», «Русалочка», «История игрушек». Не обойдется шоу и без Микки-Мауса и Гуфи. Билет стоит 44 евро.

В центре нового цирка Cirko в субботу и воскресенье покажут экспериментальное представление Breaking Point, где зрители делят сцену с артистами и могут увидеть искусство цирка изнутри. Шоу рассчитано на взрослых и детей старше шести лет.

С 8 по 17 февраля в Хельсинки пройдет выставка для любителей отдыха и спорта на воде Vene Bat. В Выставочном центре будут представлены маломерные суда, товары для рыбалки и водных видов спорта. В выходные посетителей ждут с 10 до 18 часов. Билет для взрослых стоит 19 евро.

С 8 по 10 января в Лахти пройдут соревнования по лыжным видам спорта. На 94-х Лахтинских играх спортсмены будут состязаться в прыжках с трамплина и лыжных гонках. Билеты стоят от 28,50 евро.

Тампере с 7 по 9 февраля принимает музыкальное мероприятие Valoa Festival, отмечающее в этом году десятилетие. Билеты стоят от 18,50 евро.

9 февраля в Тампере состоится чемпионат по снежному танго. С 12 до 15 часов на центральной площади Кескустори танцоры будут соревноваться вначале за выход в полуфинал, а затем и в финал. Публика сможет выбрать обладателя приза зрительских симпатий, а также потанцевать в перерывах между состязаниями. Вход свободный.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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