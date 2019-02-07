Аспиранта-анархиста Мифтахова отпустили по делу о взрывчатке и задержали снова. На этот раз подозревают в поджоге офиса «Единой России»

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова оставили в изоляторе на 48 часов, на этот раз из-за его возможной причастности к нападению на отделение «Единой России» в московском районе Ховрино.

Уголовное дело о поджоге офиса партии в 2018 году было возбуждено по статье "вандализм" (ст. 214 УК), однако математика-анархиста подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом 7 февраля сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Мифтахова Светлану Сидоркину.

В деле об атаке в Ховрино есть еще один фигурант — Алексей Кобаидзе. Его допрос состоится 8 февраля. Участники акции в ночь на 31 января 2018 года разбили стекло в офисе «Единой России» на Онежской улице в столице, а затем бросили туда дымовую шашку.