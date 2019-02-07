Происшествия
Аспиранта-анархиста Мифтахова отпустили по делу о взрывчатке и задержали снова. На этот раз подозревают в поджоге офиса «Единой России»
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова оставили в изоляторе на 48 часов, на этот раз из-за его возможной причастности к нападению на отделение «Единой России» в московском районе Ховрино.
Уголовное дело о поджоге офиса партии в 2018 году было возбуждено по статье "вандализм" (ст. 214 УК), однако математика-анархиста подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом 7 февраля сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Мифтахова Светлану Сидоркину.
В деле об атаке в Ховрино есть еще один фигурант — Алексей Кобаидзе. Его допрос состоится 8 февраля. Участники акции в ночь на 31 января 2018 года разбили стекло в офисе «Единой России» на Онежской улице в столице, а затем бросили туда дымовую шашку.
Справка:
Напомним, аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова считают членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо аспиранта МГУ, по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания. Сам Мифтахов также рассказывал адвокату, что его якобы избивали и пытали шуруповёртом в попытках добиться признания. Информацию о пытках подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области.