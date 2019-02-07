В парках могут узаконить туалеты и мосты. ЗакС рассмотрит поправки, которые упростят жизнь защитникам «зеленых легких» Петербурга

Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству рекомендовала парламенту рассмотреть поправки в закон о зеленых насаждениях, которые серьезно облегчат работу защитников парков и скверов. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».

Инициатива предлагает уточнить, что можно и нельзя строить и реконструировать в зеленых зонах. По действующему законодательству возведение объектов капитального строительства в ЗНОПах запрещено. В этот разряд, в частности, попадают пешеходные мосты, туалеты, фонтаны и водно-спасательные станции.

«У нас уже есть правила благоустройства, которые включают в себя процесс проектирования садов и парков как неких целостных объектов благоустройства. Это появилось относительно недавно. Например, нужно сделать пешеходный мост через канаву. Но мост — это объект капитального строительства, а ОКС в зеленых зонах по закону размещать нельзя», – прокомментировал руководитель группы экспертов комиссии Александр Карпов возникшую коллизию.

Авторы составили список объектов-исключений, которые можно будет размещать в парках. В их числе фонтаны, велодорожки, детские и спортивные площадки, туалеты, мосты, памятники, площадки для выгула собак, пляжного оборудования, беседок и так далее. С другой стороны, парки защитят от случаев, когда существующие объекты «трансформируются» в рестораны или жилье.

Кроме того, рядовые горожане могут получить возможность оперативно узнавать, кто и с какой целью вырубает деревья. В настоящее время проверять копии порубочного билета имеют право только должностные лица, обычные граждане такой возможности лишены. Проект закона предлагает упростить процедуру проверки законности вырубки деревьев.

«Для этого должна быть возможность увидеть на месте копию порубочного билета. А дальше зайти в Интернет, на сайт комитета по благоустройству, и проверить подлинность документа», – пояснил Карпов.

Также в рамках инициативы предлагается комитет по контролю за имуществом, который отвечает за инвентаризацию территорий, наделить полномочиями по подсчету зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Сейчас ответственного органа нет. Бывали случаи, когда активисты, пытавшиеся выяснить показатели обеспеченности территории ЗНОПами, получали от различных ведомств разные ответы.

Показатели обеспеченности в случае принятия проекта будут публиковаться на сайте комитета. Узнать судьбу заявки на инвентаризацию тоже будет проще — протоколы их рассмотрения будут публиковаться на сайте ККИ.