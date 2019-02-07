Под Саратовом застрявшую в снегу «Ниву» вызволил верблюд

С суровой саратовской зимой не справляются даже внедорожники. Зато помогают верблюды, которые, как оказалось, вполне могут подрабатывать эвакуаторами для застрявших в сугробах машин.

Необычное видео было опубликовано 7 февраля в группе «Саратов онлайн» "ВКонтакте". К застрявшей в снегу белой «Ниве» веревками привязали верблюда, и тот под команды хозяина шустро выдернул машину из снежного плена. Происходило все в природном парке «Кумысная поляна» в Саратовской области, уточняют в посте.

По словам автора видео, верблюд принадлежит местному жителю. «Там мужик двух держит. Днем детей у цирка катает», – пишет он.