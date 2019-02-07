Госдума добавит водителям уголовной ответственности, а для доносов создаст мобильное приложение почти за 3 млрд

Законопроект, ужесточающий ответственность за оставление места ДТП до уголовной, одобрен Государственной думой в первом чтении 7 февраля. На том же заседании прошла первый рубеж инициатива о создании федерального мобильного приложения, с помощью которого граждане смогут сообщать о нарушениях ПДД.

Согласно тексту законопроекта, изменения предлагается внести в 264-ю статью Уголовного кодекса — «нарушение правил дорожного движения». Инициаторы отталкивались от постановления Конституционного суда, который весной прошлого года указал на очевидный пробел. Те водители, которые в пьяном виде попали в аварию и с места ДТП скрылись, позже могут быть привлечены уже только за саму аварию, алкоголя в крови не останется, а доказать, что он был, уже невозможно. Те же, кто добросовестно останется на месте, получат сразу за все.

«Таким образом, водители, которые находились в состоянии опьянения, но не покинули место происшествия и оказывали помощь пострадавшим, находятся в неравном положении с тем водителем, который покинул место ДТП, и несут более строгую уголовную ответственность», — объяснил заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Рафаэль Марданшин.

Чтобы урегулировать этот момент, за оставление места ДТП предлагается ввести уголовную ответственность. При этом, если сама авария обошлась без причинения тяжкого вреда здоровью участникам, наказывать беглецов все еще планируется административно.

Вторая инициатива, прошедшая первое чтение на заседании 7 февраля, предлагает разработать специальное программное обеспечение, которое позволит гражданам фиксировать такие нарушения ПДД, как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, нарушение правил остановки и другие. На его разработку может понадобиться почти 2,7 млрд рублей, ПО привяжут к регистрации на портале госуслуг. Текст закона учитывает, что будет необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для того, чтобы штрафовать нарушителей можно было на основании полученных фото- и видеоматериалов.

Как передает «Коммерсантъ», эта инициатива вызвала дискуссию среди депутатов. Вячеслав Лысаков отметил, что для эффективности приложения софт надо привязать к видеорегистраторам, Олег Нилов назвал потенциальных пользователей «дружинниками-оборотнями», которые начнут «создавать фейки против определенных лиц». Валерий Гартунг и вовсе сказал, что боится, потому что «граждане будут потом плеваться». Тем не менее инициатива в первом чтении была одобрена.