Сначала некому было убирать снег, теперь — некому латать крыши. Горожане массово сообщают о протечках

Положительная температура накрывает город новой проблемой — протечками крыш, поврежденных при чистке снега и льда. Аварийных заявок — тысячи за неделю.

Сергей Коньков/Интерпресс

Мокрые стены и «мироточащие» потолки – с такой картиной с начала февраля массово столкнулись обитатели верхних этажей. Особенно страдают старые дома (плоская конструкция крыш новых домов позволяет проще решать проблему). Городские власти не понимают масштабов проблемы, не сведя количество жалоб по разным инстанциям в единую цифру, и говорят — а в 2010-м и 2011-м было гораздо хуже.

Более половины всех домов в Петербурге обслуживается государственными жилкомсервисами, но в Смольном даже примерно не смогли назвать количество жалоб на протекающие стены и потолки. Впрочем, если собрать вместе данные из разных источников, то становится очевидно – речь идет о десятках тысяч обращений: с 1 февраля только на портале «Наш Санкт-Петербург» размещено около 500 жалоб на протекающую кровлю, еще сотня человек напрямую обратилась непосредственно в жилищный комитет. О сотнях обращений говорят в каждой дежурной аварийной службе управляющих компаний в разных районах города. Наконец, в единой диспетчерской службе, которая принимает аварийные заявки по номеру 004, «Фонтанке» сообщили о нескольких тысячах звонков и рассказали, что иногда очередь из звонящих достигала 60 человек.

– Проспект Энгельса, 22, – квартиры пятиэтажки заливает со 2 февраля. Обращения в УК РЭУ «Прогресс» ничего не дают, поэтому жители дома спустя несколько дней томительного ожидания в итоге сами скинулись на услуги кровельщика, который получит за чистую крышу 10 тысяч рублей. «Было сделано несколько обращений по «004», после этого счистили снег над конкретным местом, но потекло соседнее», – рассказывает жительница дома. Акты обследования пострадавших помещений не были составлены.

– Сталинка на Сестрорецкой, 3, протекло 5 февраля, после обращения в ЖКС №2 Приморского района крышу почистили через 2 дня, акт составили через 3. Читатель Андрей считает, что это не последняя его встреча с коммунальщиками: первое потепление – и вызывать их придется снова. Он отметил, что несколько лет назад, когда крыша дома также текла, управляющая компания все же поменяла в его квартире испорченные обои и отремонтировала кровлю, но произошло это спустя несколько месяцев после потопа.

– Дом № 49 по улице Крупской, хрущевка, где с выходных начало заливать квартиры с пятого по третий этаж через пробитую крышу. По словам пострадавших, в первые дни они не могли добиться приезда аварийных бригад и просто подставляли ведра. В двух оставленных заявках на сайте «Наш Санкт-Петербург» стоят сроки решения – 19 и 12 февраля. После того, как «Фонтанка» попыталась выяснить, как вести себя жильцам дома под управлением ЖКС № 1 Невского района, был все-таки составлен акт обследования. Кроме того, рабочие почистили от снега «канавку», образовавшуюся на крыше, да еще погода помогла, подморозило. На вопрос собственника, почему бы вовсе не заделать прореху, чтобы она снова не протекла при первой оттепели, был дан ответ: к этому приступят только весной, а пока адрес «на контроле».

– Улица Рубинштейна, 32. Собственник квартиры Михаил пишет: «Протечка — уже вторую неделю, а коммунальные службы не принимают никаких мер. Бегаем с ведрами днем и ночью».

– Кузнечный переулок, 8. «Скоро сгнием от сырости и плесени. Заявки никто не выполняет с 31 января», – пишут нам его обитатели.

– 6 февраля в 9 утра начало течь с потолка в квартире по адресу Новостроек, 25, при обращении в аварийную службу ЖКС-2 Кировского района была зарегистрирована заявка номер 5532, пообещали – в ближайшее время к вам придут. Но два дня так никого и не было. Эти протечки повторяются из года в год.

Количество похожих писем в редакцию измеряется десятками.

Заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев заверил «Фонтанку», что в последние две недели в ведомстве обратили внимание на рост обращений от граждан по вопросам поврежденных кровель, но считать его «запредельным» пока что отказываются. Оценка чиновников базируется на сравнении: если за последние две недели поступило около 100 жалоб непосредственно в комитет, то за аналогичный отрезок в 2010 году – 570, а в 2011 -м – 1018. Шарлаев не исключил, что петербуржцы попросту могли начать меньше обращаться в жилищный комитет и чаще стали беспокоить по этому поводу государственную жилищную инспекцию или управляющие компании. Данных о всех обращениях по поводу протечек чиновники не собрали.

«Мы читаем прессу и видим, что не всегда люди могут дозвониться. Это недопустимо, поэтому мы поручили районам открыть горячие линии. Человек может позвонить в районные агентства, постоянно работает наша линия», – рассказал Шарлаев и отметил: в апреле прошлого года ведомство разослало методички, где написано, что в случае протечки управляющая домом организация должна отреагировать на обращение гражданина немедленно и составить акт об освидетельствовании пострадавшего помещения в течение 12 часов. Устранять пробои в кровле, по словам чиновника, будут весной.

Сегодня утром жилком разослал в СМИ разъяснения к требованию к содержанию крыш многоквартирных домов в связи с многочисленными сообщениями о протечках. Предельный срок устранения протечек в отдельных местах кровли составляет 1 сутки, а повреждений водосточных труб и воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений – 5 суток.



При обнаружении протечек заявитель должен уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или правление ТСЖ, ЖСК. ЖК. Кроме того, сообщить можно по телефону дежурной службы администрации района, в СПб ГУ «Городской мониторинговый центр» по многоканальному телефону 004 или на портал «Наш Санкт-Петербург». После получения сообщения управляющая организация должна провести проверку. Жилищным комитетом рекомендовано проводить осмотр в течение 12 часов с момента обращения гражданина. Обжаловать бездействие управляющей организации чиновники предлагают в административном порядке – в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или в судебном порядке.

Причиной массовой течи крыш Шарлаев назвал снегопады, морозы и усиленную чистку крыш: когда кровельщик выходит на очистку в мороз, то стыки металлической кровли (фальцы) из-за его веса и от ударов лопатой расходятся. Образуются щели, в которые потом и течет вода. А чистить крыши в последнее время приходилось очень интенсивно.

Но президент городской Ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова указывает на другое: «Если мы говорим про исторический центр, то 10 лет назад была программа по ремонту кровель. Было много бесснежных зим, и власти решили, что кровельное железо толщиной 0,8 мм нам не нужно. Его заменили на листы по 0,55 мм. Однако тонкое железо невозможно было завернуть в 2 фальца. Именно они текли в 10-11 годах, они текут и сейчас. Кровли с этим железом — необслуживаемые, по ним нельзя ходить, потому что фальцы на них очень легко расходятся».

Прогноз синоптиков – в ближайшие дни будет до плюс 3,5 градусов. И количество протечек, а стало быть, и жалоб, подскочит в разы. За последние 2 дня власти рапортовали о частичной очистке более 3 тысяч крыш домов, а полностью – 72. Это – почти треть необходимого. Тем не менее Гульнара Борисова отмечает: для того чтобы избежать течи, снежных шапок на домах быть не должно вообще.

Напомним, и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заметил: «Как городские службы, так и городские структуры оказались ни материально, ни психологически не готовы. Все расслабились, навыки потеряли, разучились чистить крыши от снега и наледи».

Ну, вы поняли: жильцам верхних этажей самое время приготовить тазики, тряпки и телефоны для звонков в аварийные службы.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»