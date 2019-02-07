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Власть
07.02.2019 17:14
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«Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла». Песков прокомментировал преследования «Свидетелей Иеговы»

Ситуация вокруг «Свидетелй Иеговы» (религиозная организация, признанная в РФ экстремистской и запрещенной. – Прим. ред.) «остаётся на повестке дня» и будет анализироваться Кремлём, сообщил 7 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Этот разбор будет происходить. Это процесс, тема нелегкая, но, тем не менее, она остается на повестке дня», – цитирует Пескова «Интерфакс». 

Пресс-секретарь президента уточнил, что «в данном случае мы не имеем права комментировать решение суда, который признал эту организацию экстремистской». Также Песков прокомментировал приговор Железнодорожного суда Орла гражданину Дании Деннису Оле Кристенсену, который был приговорён к 6 годам лишения свободы за работу в религиозной организации. 

«Де-факто зная о запрете, хотя незнание закона не освобождает от ответственности, господин Кристенсен вел деятельность и работал в интересах этой организации о продвижении», – сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, насколько происходящее соответствует здравому смыслу, официальный представитель Владимира Путина заявил: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла».

«В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной. Это является приоритетным в определении ситуации, – сказал Песков. – Здравый смысл — это то, что также не должно, не может быть отодвинуто на задний план. Здравый смысл, конечно, должен присутствовать везде, всегда и постоянно. Но он не может быть критерием».

Дмитрий Песков напомнил про декабрьскую встречу членов президентского Совета по правам человека, когда Владимир Путин назвал «чушью» идею приравнивать представителей религиозных сообществ к членам террористических организаций.

«Сейчас уже, что называется, на выходе поручения президента по итогам заседания с членами СПЧ, там достаточно обширный список», – сказал Песков.

На этом фоне прошли обыски у адептов запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» на северном Урале. Возбуждено уголовное дело. Несколько человек задержаны. По версии следователей из Ханты-Мансийского автономного округа, приверженцы запрещенной организации проводили тайные встречи с целью «изучения экстремистской идеологии» и вынашивания дальнейших планов. 

В 2017 году из-за преследований иеговистов Россию покинул музыкант, лидер группы «Ноль» Фёдор Чистяков. Музыкант уехал в США сразу после того, как Верховный суд РФ признал законной ликвидацию «Свидетелей Иеговы». 

Два года подряд большинство россиян, которые ищут политического убежища в Финляндии, являются адептами «Свидетелей Иеговы». 

После запрета организации её имущество стали изымать в пользу государства. Так, в Петербурге был изъят комплекс в элитном поселке Солнечное стоимостью 2 млрд рублей. Летом 2018 года Горсуд Петербурга поддержал решение отобрать у американцев эту недвижимость. В январе 2019 года стало известно, что Россия в ЕСПЧ признала за американцами право на недвижимость под Петербургом. 

В списке правозащитного центра «Мемориал» с именами преследуемых в России за убеждения половину занимают случаи, связанные с религией (183 человека из 382. – Прим. ред.). На данный момент в этом списке «политических заключённых» 49 представителей «Свидетелей Иеговы».

«Фонтанка» рассказывала историю преследования иеговистов в СССР. Представители этой религиозной организации находились в «черных списках» большую часть существования Советского Союза. 

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