В финском Турку появился фуникулёр, похожий на транспорт из «Звёздных войн»
Жители Турку были невероятно разочарованы, когда увидели долгожданный фуникулёр. Как оказалось, его внешний вид далёк от того, который заявляли в проекте. Предполагалось, что у кабины будут большие панорамные окна, из которых можно будет любоваться, в том числе, видом на реку Аура, однако по факту оказалось иначе, и на фоне февральских пейзажей фуникулёр выглядит печально.
«Больше похож на общественный туалет», – посетовал в разговоре с «Фонтанкой» один из жителей Турку.
Mitä tilattiin ja mitä saatiin. #TURKU pic.twitter.com/mhteex2XzA— Dani (@DaniSaarinen) 6 февраля 2019 г.
«Что заказали и что получили»
В соцсетях транспортное средство ругают, пользователи рисуют мемы и пытаются подобрать точное определение для непривлекательного вагончика на рельсах. Так, кабину сравнили с песчаным краулером — транспортным средством джав, гуманоидов из «Звёздных войн».
Turkuun saatiin funikulaari. Kyytiin mahtuu viisi droidia, kymmenen jawaa, sekä Luke ja Owen-setä ostoksille. #turku #fölikulaari #funikulaari pic.twitter.com/aWlgdZBZkL— Teemu Artukka (@Viitossentteri) 6 февраля 2019 г.
«В Турку появился фуникулёр. В кабину влезают пять дронов, десять джав, а также Люк и дядя Оуэн».
Hellyttävä kuva, jossa emo hyvästelee poikasensa ennen matkaa Turkuun!#funikulaari #turku #starwars pic.twitter.com/Gvy2N3k776— JaskanKaljat (@JaskanKaljat) 7 февраля 2019 г.
«Восхитительная картина, мать прощается со своим сыном перед поездкой в Турку!»
Некоторые увидели в новом транспортном средстве сходство с новыми полицейскими бронемашинами, вагоном для угля и мусорным контейнером. Недовольство местных жителей вызывает и тот факт, что цена проекта выросла вдвое от заявленной – с первоначальных 2,5 млн евро до 5,4 млн евро. Строительство задержалось.
Asennus on yhä kesken, mutta Kakolan ilmatilassa ei sitten hilluta.#turku #funikulaari #starwars— Perttu Helin (@HelinPerttu) 7 февраля 2019 г.
Krediitit: @HaronWalliander pic.twitter.com/q7nGfP2GaM
Даже город Турку на официальной странице заметил, что исполнение могло бы быть «менее грубым».
Фуникулёр от итальянской компании Leitner, который вмещает 35 человек, поднимается на 30 метров в высоту за одну минуту, длина рельсов составляет 110 метров. Пока он работает в тестовом режиме. Вагончик будет поднимать жителей и гостей города на холм Какола, где раньше находилась тюрьма. На её месте развивают современный комплекс с ресторанами, магазинами, отелем, квартирами и даже детским садом. Предполагалось, что фуникулёр станет также точкой притяжения туристов.
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