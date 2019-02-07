В финском Турку появился фуникулёр, похожий на транспорт из «Звёздных войн»

Жители Турку были невероятно разочарованы, когда увидели долгожданный фуникулёр. Как оказалось, его внешний вид далёк от того, который заявляли в проекте. Предполагалось, что у кабины будут большие панорамные окна, из которых можно будет любоваться, в том числе, видом на реку Аура, однако по факту оказалось иначе, и на фоне февральских пейзажей фуникулёр выглядит печально.

«Больше похож на общественный туалет», – посетовал в разговоре с «Фонтанкой» один из жителей Турку.

«Что заказали и что получили»

В соцсетях транспортное средство ругают, пользователи рисуют мемы и пытаются подобрать точное определение для непривлекательного вагончика на рельсах. Так, кабину сравнили с песчаным краулером — транспортным средством джав, гуманоидов из «Звёздных войн».

«В Турку появился фуникулёр. В кабину влезают пять дронов, десять джав, а также Люк и дядя Оуэн».

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Некоторые увидели в новом транспортном средстве сходство с новыми полицейскими бронемашинами, вагоном для угля и мусорным контейнером. Недовольство местных жителей вызывает и тот факт, что цена проекта выросла вдвое от заявленной – с первоначальных 2,5 млн евро до 5,4 млн евро. Строительство задержалось.

Даже город Турку на официальной странице заметил, что исполнение могло бы быть «менее грубым».

Фуникулёр от итальянской компании Leitner, который вмещает 35 человек, поднимается на 30 метров в высоту за одну минуту, длина рельсов составляет 110 метров. Пока он работает в тестовом режиме. Вагончик будет поднимать жителей и гостей города на холм Какола, где раньше находилась тюрьма. На её месте развивают современный комплекс с ресторанами, магазинами, отелем, квартирами и даже детским садом. Предполагалось, что фуникулёр станет также точкой притяжения туристов.