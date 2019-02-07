Катавшего петербургского полицейского на капоте осудили за дискредитацию власти

Куйбышевский районный суд Петербурга 7 февраля приговорил иностранного гражданина к полутора годам колонии-поселения за инцидент с полицейским, которого осужденный провез на капоте машины. По мнению прокуратуры, действия иностранца нанесли вред государственным интересам и дискредитировали власть.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ноябре прошлого года. Пьяный водитель «Лады Приора» на набережной канала Грибоедова не остановился в ответ на требование инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД, настаивало в суде гособвинение. «В ответ на просьбу передать для проверки водительское удостоверение и регистрационные документы на автомобиль, водитель совершил на него [инспектора] умышленный наезд», – говорится в сообщении прокуратуры.

Водитель протащил полицейского на капоте около 10 метров, после чего сотрудник ДПС смог спрыгнуть.

Иностранца зовут Сергей Витренко, уточняют в прокуратуре. Страну, гражданином которой он является, в надзорном органе не уточняют. Однако в сообщениях от ноября прошлого года подчеркивалось, что мужчина является трудовым мигрантом. Судили его по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Своими действиями Витренко причинил существенный вред государственным интересам, – подчеркивают в прокуратуре, – дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а так же нарушил нормальную деятельность органов государственной власти».

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он получил полтора года в колонии-поселении.

Напомним, сегодня же сообщалось о приговоре бизнесмену из Ленобласти, сломавшему нос сотруднику ГИБДД. Предприниматель получил условный срок.