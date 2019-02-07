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Происшествия
07.02.2019 16:59
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Житель Ставрополья устроил ДТП с машиной полицейского, чтобы доказать, что служитель закона был пьян

В Ставропольском крае мужчина из мести и чувства справедливости решил доказать, что сотрудник полиции управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для этого он устроил погоню и ДТП, записав все на видео.

Видеозапись операции опубликовал 7 февраля телеканал «360». По информации издания, житель села Александровское Ставропольского края вместе с приятелями догнал на своей машине белый KIA, на котором ехали сотрудники ГИБДД в штатском, и врезался в него. После удара «КИА» продолжила движение, но вскоре остановилась.

Преследователь попросил вызвать ГИБДД, а сам подошел к машине полицейских. Он снял стоящие в салоне машины бутылки пива и переднего пассажира, одежда которого была запачкана рвотой, утверждая, что сотрудники полиции пьяны.

Причиной такого поведения стала не только жажда справедливости, но и желание отомстить. Принявшись поучать полицейского (не только словами, но и силой), мужчина упоминает, что страж порядка не раз «создавал проблемы» его семье, а брат из-за него сел в тюрьму.

Инцидент и запись привлекли внимание Следственного комитета. По данным ведомства, произошло все в ночь с 29 на 30 декабря 2018 года. 32-летний местный житель устроил автомобильную погоню за оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Александровскому району, который находился в свободное от службы время. Догнав стража порядка, мужчина несколько раз ударил его по лицу и, грубо и нецензурно ругаясь, припомнил отсидку брата. Того в 2009 году привлекли к уголовной ответственности за то, что при задержании он ударил этого полицейского. Также мститель потребовал больше никогда «не создавать проблем» ему и его родственникам.

Управление Следственного комитета Ставрополья начало проверку по факту применения насилия к оперуполномоченному. Следователи изучают видео и опрашивают участников инцидента, выясняя все обстоятельства произошедшего.

В то же время в краевом управлении МВД тоже начали проверку по материалам видео, но уже служебную — в отношении сотрудников полиции. «По результатам проверки будет рассматриваться вопрос о привлечении изображенных на видео сотрудников полиции к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», – сообщили в ведомстве порталу Znak.com. 

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