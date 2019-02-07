Хочешь драйва - иди в армию. Глава тюменской полиции предложил блогерам выплёскивать адреналин на службе Родине

Начальник полиции Тюменской области нашёл применение энтузиазму молодых блогеров, которые в погоне за хайпом и подписчиками эпатируют общественность своими выходками. Страж правопорядка рекомендует пристраивать хулиганов в армию.

Как сообщает издание «Наш город», неоднозначное поведение местных видеоблогеров 7 февраля собрало за "круглым столом" чиновников и сотрудников правоохранительных органов региона. Руководитель полиции Юрий Алтынов посоветовал молодым людям добиваться признания не пранками, а благими делами. Путь к успеху, по его мнению, может проложить спасение людей от реальных опасностей, а острые ощущения можно найти на службе.

«Тем, кому не хватает драйва, кому не хватает адреналина: у нас есть достаточно много сфер, где драйв и адреналин можно получить. Можно молодым людям устроиться в спецподразделения», – заявил генерал-майор. Любителям острых моментов он посоветовал идти в армию, где «можно защищать Родину с оружием в руках и выплеснуть свой адреналин».

Глава Общественной палаты Тюменской области и советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская выход из ситуации видит в спецплощадках – «зонах кипения», где желающие самовыразиться смогут сделать это безобидно. Представительница блогосферы в ответ рекомендовала не загонять молодёжь в спецместа, а ограничиться общественным порицанием перестаравшихся с эпатажем.

Полиция инициировала встречу после нескольких провокационных выходок, которые устроили блогеры за последние две недели. Так, тюменцы организовали танцы на улице, спровоцировав пробку, а после катались по городу на внедорожнике со страйкбольными автоматами. Трое молодых людей организовали фальшивое похищение человека возле торгового центра, а другие блогеры отметились катанием в тележках в нижнем белье, пишет «Вслух.ру».