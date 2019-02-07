«Петербургская Недвижимость» дарит вытяжку при заказе меблировки

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Только до конца февраля при заказе меблировки клиенты «Петербургской Недвижимости» получат вытяжку и ее установку в подарок*.

Около 23% горожан, по результатам опроса «Петербургской Недвижимости», при покупке квартиры хотели бы приобрести жилье с мебелью и техникой, тем самым сэкономив время на обустройство дома. Клиенты строительного брокера могут заказать меблировку для студии, одно- и двухкомнатной квартиры комфорт-класса. В индивидуальном порядке обустроить могут и другие типы квартир.

Меблировка от «Петербургской Недвижимости» отличается множеством цветовых решений – от классического светлого до оригинального ярко-желтого. В основе дизайна – продуманный подход к зонированию пространства кухни, гостиной, прихожей, спальни и детской.

Заказать услугу можно в любой момент после подписания договора на покупку жилья. Стоимость меблировки в предложении «Комфорт» начинается от 200 тысяч рублей. Доставка, подъем на этаж, сборка и включены в стоимость.

*Предложение действительно с 04.02.2019г. до 28.02.2019г. Предложение «Купи мебель, вытяжка в подарок» действует при условии заключения договора купли-продажи на сумму от 200 000 руб. на покупку мебели «Комфорт» от ЗАО «Первая мебельная фабрика» для квартир с отделкой, приобретенных через компанию «Петербургская Недвижимость». По условиям предложения покупателю предоставляется скидка на кухонный гарнитур в размере стоимости 1 (одной) вытяжки для данного гарнитура. Меблировка не входит в стоимость квартиры. Стоимость меблировки не входит в договор участия в долевом строительстве. Характеристики квартиры указаны в Договоре с застройщиком. Характеристики мебели указаны в Договоре купли-продажи мебели. Подробности по телефону 33-55555.

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