Дело о жестоком обращении с животными возбудили из-за «китовых тюрем» в Приморье. Косаток и белух собирались отправить в Китай

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за содержания в ненадлежащих условиях косаток и белух, которых предприниматели в бухте Средней в Дальневосточном морском заповеднике готовили для продажи в китайские дельфинарии.

«В ходе расследования уголовного дела по факту незаконной добычи на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих <...> установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток. В связи с этим следственными органами СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», – рассказали 7 февраля в СК РФ.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). В Следкоме выяснили, что в период с июля по сентябрь 2018 года предприниматели поймали 12 косаток и 90 белух. 11 из 12 косаток оказались детенышами, которые «относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края». Все 90 белух также не достигли возраста половой зрелости. Согласно законам РФ, вылов групп китообразных с детенышами запрещен.

На китовые фермы в Приморье, которые в социальных сетях прозвали «китовыми тюрьмами», обратил внимание Greenpeace. После распространения информации об условиях содержания млекопитающих в бухте Средней их деятельностью заинтересовалась прокуратура. Росрыболовству вынесли предостережение, посчитав незаконными разрешения на вывоз морских животных за рубеж, которые выдавались с 2012-го по 2018 год.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Владивостока наложил обеспечительный арест на косаток и белух в рамках дела о незаконном вылове. Однако выпустить их на волю тогда посчитали опасным, так как животные могут погибнуть от холода. В Следственном комитете подчеркнули, что «принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания».