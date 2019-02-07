Семак: Рассчитывали, что Кокорин вернётся в команду в зимнюю паузу. Но пришлось покупать Азмуна

Футбольный клуб «Зенит» купил нападающего Сердара Азмуна у «Рубина» во многом из-за продолжающегося ареста Александра Кокорина. Об этом заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак в эфире канала «Россия 24».

«Азмун? Мы рассчитывали на возвращение Кокорина еще в июле (после травмы крестообразных связок. — Прим. ред.). Возвращение состоялось, но кратковременное (Кокорин был арестован. — Прим. ред.). Мы хотели, чтобы он вернулся в зимнюю паузу, но потом поняли, что ожидать его не стоит. Это очень сложная ситуация, не совсем ясная и понятная. В отсутствие Кокорина надо усиливать атакующий потенциал. Нужна конкуренция для Дзюбы. Ему иногда надо давать отдыхать. Нам поможет качественный нападающий. Есть еще Антон Заболотный. Мы воспользуемся этой конкуренцией. У Азмуна все есть, чтобы заиграть в "Зените"», – подчеркнул Семак.

Ранее кандидат в президенты Российского футбольного союза, председатель совета директоров ФК «Зенит» Александр Дюков выразил сожаление по поводу продления ареста игрока. Накануне, 6 февраля, суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.