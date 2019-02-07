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Спорт
07.02.2019 16:11
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Мамаев проведёт футбольный матч против команды ФСИН в честь дня всех влюблённых

Футболист Павел Мамаев вызвался провести матч против команды сотрудников ФСИН, приуроченный к дню святого Валентина. Об этом 7 февраля заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Игра пройдёт на территории СИЗО «Бутырка», где спортсмен дожидается приговора суда. 

«Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля, в день святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждёт», – цитирует Максименко радиостанция «Говорит Москва». 

Уточняется, что Мамаев дал письменное согласие на игру, а вот его товарищ по несчастью Александр Кокорин – нет. Адвокаты футболиста «Зенита», по словам замдиректора ФСИН, считают, что «для него это не очень хорошо». Команда полузащитника «Краснодара» будет играть против нескольких команд сотрудников «Бутырки». Как сказал Максименко, заявляются на матч даже сотрудники из центрального аппарата. 

Во ФСИН обещают снять матч на видео, также трансляцию может организовать один из телеканалов. Мамаева зрители опознают по именной майке.

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» оставили под стражей до 8 апреля. Кокорин написал болельщикам открытое письмо, в котором утверждал, что «урок полностью усвоил». Чем занимались футболисты в изоляторе последние четыре месяца – читайте в материале «Фонтанки».

Справка:

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Правоохранители попросили продлить арест для футболистов до апреля.

Кокорин использует время вне футбольного поля, чтобы активно переписываться с болельщиками. За время нахождения в СИЗО спортсмены получили около 5000 писем от своих фанатов.

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